الجيزة تكشف أبرز الفروق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية

نشرت محافظة الجيزة على صفحتها الرسمية مقارنة تفصيلية بين نظام الثانوية العامة الحالي ونظام البكالوريا المصرية الجديد، وذلك بهدف توضيح أبرز الفروق بين النظامين للطلاب وأولياء الأمور.



أوجه الاختلاف بين النظامين:

عدد المواد الدراسية: في الثانوية العامة، يدرس الطلاب 11 مادة في الصفين الثاني والثالث الثانوي، بينما في البكالوريا المصرية يدرسون 7 مواد فقط، ويتم حساب مجموع الصف الثالث الثانوي في الثانوية العامة على 5 مواد فقط.

وتمنح البكالوريا المصرية الطلاب فرصًا متعددة للامتحان (4 محاولات في الصف الثاني ومحاولتين في الصف الثالث)، بينما تقتصر الثانوية العامة على فرصة واحدة في الدور الأول وامتحان دور ثان بنصف الدرجة.



تحسين المجموع

يتيح نظام البكالوريا المصرية للطلاب تحسين درجاتهم واختيار الدرجات الأعلى في المحاولات المختلفة، وهو أمر غير متاح في نظام الثانوية العامة.



المسارات التعليمية

يسمح نظام البكالوريا المصرية للطلاب بتغيير مسارهم التعليمي ودراسة مواد إضافية في أي وقت، بينما يقتصر نظام الثانوية العامة على مسار واحد إجباري.



حساب مجموع الطالب

في البكالوريا المصرية، يتم حساب مجموع الطالب بناءً على الدرجات الأعلى في الصفين الثاني والثالث الثانوي، بينما يعتمد نظام الثانوية العامة على السنة النهائية فقط (الصف الثالث الثانوي).



ويبلغ مجموع الطالب في البكالوريا المصرية 700 درجة، بينما يبلغ 320 درجة في الثانوية العامة.



وتعتبر التربية الدينية مادة أساسية تضاف لمجموع الطالب في البكالوريا المصرية، بينما هي غير مضافة للمجموع في الثانوية العامة.



ويعتمد نظام البكالوريا المصرية على 4 مسارات (الطب وعلوم الحياة، الأعمال، الهندسة وعلوم الحاسب، الآداب والفنون)، بينما يعتمد نظام الثانوية العامة على الشعب العلمية (علوم ورياضيات) والشعبة الأدبية.



اللغة الأجنبية الثانية

وبالنسبة للغة الأجنبية الثانية فقد أصبحت مادة تخصص في مسار الآداب والفنون في البكالوريا المصرية، بينما هي خارج المجموع في الثانوية العامة.



وتهدف هذه المقارنة إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور على فهم الاختلافات الرئيسية بين النظامين، لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم التعليمي.

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