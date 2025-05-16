قصور الثقافة تحتفي بالمسيرة الإبداعية للشاعر أحمد زرزور الأربعاء

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء لتكريم اسم الشاعر الراحل أحمد زرزور، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، وذلك يوم الأربعاء المقبل 21 مايو، في السادسة مساء، بقصر ثقافة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفاء بمسيرة المبدعين والقامات الثقافية تقديرًا لعطائهم الأدبي والفني.

ينفذ اللقاء بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويديره الشاعر إبراهيم معوض، ويتضمن حديثًا حول السيرة الذاتية للشاعر الراحل وأهم أعماله، بمشاركة الأدباء والنقاد: د. شوكت المصري، أحمد مرسال، وصبري عبد الرحمن.

مسيرة الشاعر أحمد زرزور

الشاعر أحمد زرزور من مواليد عام 1949 بمحافظة المنوفية، ويعد واحدًا من أبرز الشعراء المصريين في مجال أدب الطفل، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة.

عمل مديرًا ثقافيًّا بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما عمل مديرًا لتحرير سلسلة "أصوات أدبية"، وترأس مجلة "قطر الندى" للأطفال حتى بلوغه سن التقاعد.

نال جائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 1991، وجائزة عيد الفن الأول عام 1979، وصدر له عدد من المؤلفات للأطفال منها "كي يسلم الجميع"، "وردة القمر"،"بلياتشو"، "أغنية الولد الفلسطيني"، "يا فأر أصدقاؤك هنا"، و"أغنية للغيمة البعيدة" وحصل عنه على الجائزة الأولى في مسابقة رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وغيرها من الأعمال التي وضعته فى مصاف أهم كتاب أدب الطفل في الوطن العربي.

ومن أشهر دواوينه الشعرية: "شريعة الأعزل"، "هكذا تترمل الإمبراطوريات"، "حرير الوحشة"، "خرافة مفتوحة"، و"جنون من الورد"، وغيرها، ورحل عن عالمنا عام 2012، تاركًا إرثًا ثقافيًّا وبصمة إبداعية في عالم أدب الطفل.

برنامج "عطر الأحباب"، أطلقته الإدارة المركزية للشؤون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان بهدف إلقاء الضوء على سيرة ومسيرة كبار الشعراء والكتاب وتقديم شهادات حول تجاربهم الإبداعية، وينفذ بإشراف الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع.

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