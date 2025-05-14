قصور الثقافة تحتفي بمسيرة الشاعر أحمد عنتر مصطفى في "العودة إلى الجذور"

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء ببرنامج "العودة إلى الجذور" في السادسة مساء الأحد المقبل 18 مايو الجاري، بقصر ثقافة الجيزة، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر، وذلك للاحتفاء بمسيرة الشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى.

المشروع الشعري لـ أحمد عنتر مصطفى

ينفذ اللقاء بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويديره الأديب د. ربيع شكري، ويتضمن حديثا حول المشروع الشعري للشاعر المحتفى به، مع سرد أبرز محطات سيرته الذاتية، وملامح قصائده، بمشاركة الكاتبة د. شيرين العدوي، الناقد الأدبي، د. عادل ضرغام، والشاعر والناقد د. محمد السيد إسماعيل.

الشاعر أحمد عنتر مصطفى

الشاعر أحمد عنتر مصطفى، ولد عام 1944 بمحافظة الجيزة، ويعد أحد شعراء "اليقين القومي" الذين تغنوا بالعروبة إيمانا بها، اهتم شعره بقضايا الإنسانية والقومية، عمل باحثا بإدارة النشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ومديرا لمتحف السيدة أم كلثوم.

ساهم في إثراء الحياة الثقافية طوال نصف قرن خلال عمله بالثقافة الجماهيرية، وبرع بالأدب واللغة العربية، وكتب العديد من المقالات النقدية، والقصائد الشعرية التي نظم أبياتها بعناية، ونشرت في الصحف والمجلات.

ومن أبرز أعماله: "مأساة الوجه الثالث"، "مرايا الزمن المعتم"، "الذي لا يموت أبدا"، "أغنيات دافئة على الجليد"، "حكاية المدائن المعلقة" و"أبجدية الموت والثورة"، وغيرها من الأعمال التي أسهمت في إثراء المشهد الشعري العربي وكان لها حضورها الفاعل في الساحة الثقافية.

كتب للأطفال دواوين عدة منها: "الوردة تسأل"، "فراشات الأسئلة"، و"فوضى الزمن الجميل"، وحصل على عدد من الجوائز العربية والدولية أهمها، جائزة اتحاد الكتّاب فى التميز الشعري، وجائزة البابطين الكويتية عن ديوان "هكذا تكلم المتنبي".

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