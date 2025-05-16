الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

الهلال يحول تأخره لفوز على الفتح 4ـ3 في الدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

حقق فريق  الهلال السعودي فوزا صعبا على حساب نظيره نادي الفتح بنتيجة 4ـ3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد نادي الفتح، بالجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين

وسجل أهداف الفتح اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 15 والدقيقة 24، مراد بانتنا في الدقيقة 82.

وسجل ماتياس فارغاس هدف رابع للفتح في الدقيقة 90 لكن تم الغاءه عبد العودة لتقنية الفيديو. 

بينما جاءت أهداف الهلال عن طريق ناصر الدوسري في الدقيقة 50 وسالم الدوسري في الدقيقة 60 والكسندر ميتروفيتش (هدفين) في الدقيقتين 85 و90+2.   

تشكيل الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي

وبثت مباراة الفتح والهلال عبر شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، عبر قناة SSC SPORT Extra HD1.

موقف الفريقين في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 71 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة.

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