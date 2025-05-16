الهلال يحول تأخره لفوز على الفتح 4ـ3 في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال السعودي فوزا صعبا على حساب نظيره نادي الفتح بنتيجة 4ـ3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد نادي الفتح، بالجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف الفتح اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 15 والدقيقة 24، مراد بانتنا في الدقيقة 82.

وسجل ماتياس فارغاس هدف رابع للفتح في الدقيقة 90 لكن تم الغاءه عبد العودة لتقنية الفيديو.

بينما جاءت أهداف الهلال عن طريق ناصر الدوسري في الدقيقة 50 وسالم الدوسري في الدقيقة 60 والكسندر ميتروفيتش (هدفين) في الدقيقتين 85 و90+2.

تشكيل الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي

وبثت مباراة الفتح والهلال عبر شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، عبر قناة SSC SPORT Extra HD1.

موقف الفريقين في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 71 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.