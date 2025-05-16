رغم قرار منعها من العمل في مصر، هيفاء وهبي تستعد لطرح أغنية جديدة (صور)

تتواجد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالوقت الحالي في الاستديو لتسجيل أغنية جديدة من المفترض طرحها قريبا، ويأتي ذلك بعدما أعلن الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي للموسيقين بأن قرار منعها العمل في مصر مازال ساريا.

أغنية هيفاء وهبي الجديدة

أغنية هيفاء وهبي المفترض طرحها قريبا وهي من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان نور عز الدين وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم ولم يتحدد اسمها حتى الآن

وكشف المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ فيتو حقيقة أزمة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وهل تم تقديم شكوى جديدة ضدها بتهمة الإساءة للمصريين؟ حيث أكد أن المطربة اللبنانية ممنوعة من العمل في مصر، منذ فترة، سواء تم تقديم شكوى جديدة أم لا.



وقال محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية: "قرار منع هيفاء من العمل في مصر صدر منذ فترة، وما زال القرار ساريا".





وتابع: "حينما قدم مدير أعمالها السابق خالد التهامي شكوى ضدها تم اتخاذ قرار مثولها أمام جهات التحقيق، وامتنعت عن الحضور، وصدر قرار بمنعها من العمل في مصر".

أزمة هيفاء وهبي

وقررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم «خالد التهامي»، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقًا.

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