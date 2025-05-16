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مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية بالقاهرة

مراجعة امتحانات الشهادة
مراجعة امتحانات الشهادة الاعدادية , فيتو
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 أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية (نظام البوكليت  للفصل الدراسي الثانى  ٢٠٢٥/٢٠٢٤).

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 للعلمي والأدبي (صور)

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 أكدت سماح إبراهيم مدير المديرية أن الهدف من البث هو تدريب الطلاب على كيفية كتابة البيانات، الشرح التفصيلي لمواصفات الورقة الامتحانية، وكيفية الحل بطريقة سهلة ومبسطة، إلى جانب تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

و روابط دخول البث للمراجعات النهائية حسب الجدول المعلن: اضغط هنا

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى

 وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى كالآتي:

يوم السبت 31مايو: مادة اللغة العربية والخط والإملاء  ومادة التربية الدينية

يوم الأحد 1 يونيو: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الاثنين 2 يونيو: مادة اللغة الأجنبية ومادة الجبر والإحصاء

يوم الثلاثاء 3 يونيو:  مادة العلوم ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء 4 يونيو: مادة الهندسة

موعد امتحان مادة المستوى الرفيع

وعن مواد المستوى الرفيع  للمدارس الفرنسية الرسمية لغات فجاءت كالتالى:

يوم الثلاثاء 20 مايو: مادة الفرنساوى " لغة أجنبية أولى"

يوم الاربعاء 21 مايو  : مادة اللغة الإنجليزية" لغة أجنبية ثانية"

ويكون امتحان مادة اللغة الفرنسية أو الأسبانية او الإيطالية أو الصينية مادة المستوى الرفيع بالمدارس المتميزة لغات والمدارس الرسمية المتميزة  يوم الأربعاء 21 مايو.

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