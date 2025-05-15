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أزهرية الإسكندرية تتابع امتحانات الشهادة الابتدائية

أزهرية الإسكندرية
أزهرية الإسكندرية تتابع امتحانات الشهادة الابتدائية

 تابع فايز نصر الدين، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، يرافقه الدكتور أحمد طه  أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية بلجنة معهد الإمام الشافعي، التي تضم طلاب معهد الإمام الشافعي، ومعهد عمر الفاروق النموذجي، وكذلك لجنة معهد محمد الفاتح الخاص  بإدارة غرب التعليمية.

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وأدى الطلاب اليوم امتحانات مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم الجيد، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالامتحانات.

وأكد فايز نصر الدين خلال جولته حرصه على تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على اللجنة.

وأشاد بجهود المعلمين والمشرفين في توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

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الشهادة الإبتدائية الازهرية بالاسكندرية غرب التعليمية

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