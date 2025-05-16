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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا،فيتو
أستون فيلا،فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن الجهازان الفنيان لفريقي أستون فيلا وتوتنهام التشكيل الرسمي، للمباراة التي ستقام بينهما، بعد قليل، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من  الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، والتي ستقام على ملعب “فيلا بارك”.

تشكيل أستون فيلا 

تشكيل توتنهام 

يطمح أستون فيلا للوصول إلى المربع الذهبي، بينما  يقاتل توتنهام من أجل النجاة من شبح الهبوط. 

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد توتنهام اليوم

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن إذاعة بث مباشر لمباراة أستون فيلا ضد توتنهام عبر شاشتها، بصفتها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد توتنهام:
beIN Sports HD1 Premium

beIN Sports HD2 English

 

وضع الفريقين بجدول ترتيب الدوري الانجليزي 

ويحتل فريق  أستون فيلا المركز السادس برصيد  63

وبينما يحتل فريق  توتنهام المركز  السابع عشر برصيد  38

إحصائيات تاريخية بين أستون فيلا وتوتنهام

آخر مواجهة: فاز توتنهام 4-1 في الذهاب

عدد اللقاءات: 176 مواجهة

فوز أستون فيلا: 58 مرة

فوز توتنهام: 77 مرة

تعادل: 41 مرة

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