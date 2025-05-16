بحافلة مكشوفة، برشلونة يحتفل بالتتويج بالثلاثية المحلية (فيديو)

احتفل نادي برشلونة الإسباني، مع جماهيره بالتتويج بالثلاثية المحلية التي شملت الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر المحلي في حافلة مكشوفة.

المستر فليك خلال الأحتفالات 📲pic.twitter.com/btuLbkOAUR — FCB World (@forcabarca_ar) May 16, 2025

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أنه حان وقت الاحتفال بموسم 2024 /2025 التاريخي، بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني وكأس الملك، أحرز البارسا لقبه الـ28 في الدوري الإسباني.

ونظم البارسا اليوم الجمعة، موكب النصر الذي يجوب شوارع مدينة برشلونة بمشاركة اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

المسيرة انطلقت من بوابة الدخول رقم 13 في سبوتيفاي كامب نو، وتنتهي عند نصب قوس النصر.

وتُقام احتفالية كبرى في ملعب لويس كومبانيس الأولومبي تتضمن عروضًا موسيقية، ألعابًا نارية، ومفاجآت عديدة، أبرزها تسليم كأس الدوري الإسباني للفريق أمام جماهيره.

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