أحمد سعد يرفع علم مصر خلال حفله بأستراليا

أشعل النجم أحمد سعد اليوم، حفله الغنائي الضخم بأستراليا، بحضور كبير من الجالية المصرية والجاليات العربية التي حرصت على حضور حفل النجم المصري.

الجمهور استقبل سعد بالصيحات والتصفيق، بعد أن رفع الحفل شعار كامل العدد، ليدخل سعد الحفل رافعا علم مصر، معبرا عن سعادته برفع علم مصر، قائلا: حبيبتنا وجودها في قلوبنا حتى وإن كنا في مكان آخر، ليتفاعل الجمهور مع كلماته.



وحرص سعد على تحية النجم هاني رمزي أثناء تواجده بالحفل، مشيدا بدوره الفني الكبير ليبادله "رمزي" التحية، كما وجه أحمد سعد الشكر للسفير المصري بأستراليا بعد أن لبى دعوة الحضور للحفل.



وقدم أحمد سعد عددا كبيرا من أغنياته منها "اختياراتي ووسع واليوم الحلو ده" وغيرها، ومن المقرر أن يحيي سعد الحفل الثاني بأستراليا غدا وتأتي الحفلات ضمن المجهودات الخيرية لمؤسسة راعي مصر لتقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجا بصعيد مصر.

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