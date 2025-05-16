الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات ترومان تغادر الشرق الأوسط ولا خطط لاستبدالها

حاملة طائرات، فيتو
حاملة طائرات، فيتو

نقلت وسائل إعلامية اليوم الجمعة، عن مسؤول أمريكي قوله: إن حاملة الطائرات ترومان في طريقها لمغادرة الشرق الأوسط ولا خطط لاستبدالها.

واشنطن: ملتزمون بوقف الهجمات المتبادلة مع الحوثيين

وقال المسؤول الأمريكي: نحن والحوثيون ملتزمون بوقف الهجمات المتبادلة رغم مواصلتهم شن الهجمات على إسرائيل، وتل أبيب لا تخبرنا مسبقا بجميع هجماتها ضد الحوثيين.


وفي السياق ذاته  نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله: إن إسرائيل انتظرت انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط لشن الهجوم في اليمن.

إسرائيل انتظرت انتهاء زيارة ترامب لمهاجمة الحوثي

وأكد المصدر الإسرائيلي أن 20 مقاتلة هاجمت موانئ في اليمن لفرض حصار بحري على الحوثـيين.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، 10 غارات على موانئ اليمن استهدفت ميناءي الحديدة والصليف.

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير إعلامية، اليوم الجمعة، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن  غارات على موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة.

غارات إسرائيلية تستهدف موانئ اليمن 

وفي وقت سابق، أكد الناطق العسكري باسم  جماعة الحوثي، يحيى سريع، فرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللد - بن جوريون- والملاحة البحرية سيستمر حتى تحقيق الهدف.

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الحوثيين حاملة الطائرات ترومان الشرق الأوسط إسرائيل

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