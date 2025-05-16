الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل انتظرت انتهاء زيارة ترامب لمهاجمة الحوثي

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على اليمن

 نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله: إن إسرائيل انتظرت انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط لشن الهجوم في اليمن.

 

إسرائيل انتظرت انتهاء زيارة ترامب لمهاجمة الحوثي

وأكد المصدر الإسرائيلي أن 20 مقاتلة هاجمت موانئ باليمن لفرض حصار بحري على الحوثـيين.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، 10 غارات على موانئ اليمن استهدفت ميناءي الحديدة والصليف.

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير إعلامية، اليوم الجمعة، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن  غارات على موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة.

 

غارات إسرائيلية تستهدف موانئ اليمن 

وفي وقت سابق، أكد الناطق العسكري باسم  جماعة الحوثي، يحيى سريع، فرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللد - بن جوريون- والملاحة البحرية سيستمر حتى تحقيق الهدف.

وتابع، نعمل على تعزيز وتوسيع الفعل العسكري بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.وشدد الناطق العسكري باسم الحوثيين، العملية تسببت في هروب ملايين المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لنحو ساعة.

واستطرد يحيى سريع، استهدفنا مطار اللد المسمى بن جوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

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إسرائيل ترامب الحوثيين

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