نتنياهو: لسنا مستعدين للجلوس جانبا بينما الحوثيون يهاجموننا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة: لسنا مستعدين للجلوس جانبا بينما الحوثيون يهاجموننا".

وأضاف نتنياهو: سنضرب الحوثيين بقوة أكبر ونستهدف قيادتهم، وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائنا، ونعلم أن الحوثيين مجرد ذراع ، وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي إيران".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس قوله "سنطارد عبد الملك الحوثي ونغتاله كما قتلنا السنوار وهنية ونصر الله".

وزير جيش الاحتلال: سنطارد عبد الملك الحوثي ونغتاله

يأتي ذلك بعد الغارات العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت موانئ اليمن اليوم الجمعة.

ومن جانبها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير إعلامية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات على موانئ الصليف ورأس عيسى والحديدة.

غارات إسرائيلية تستهدف موانئ اليمن

وفي وقت سابق، أكد الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، فرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللد - بن جوريون- والملاحة البحرية سيستمر حتى تحقيق الهدف.

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