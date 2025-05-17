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حوادث

خلال ساعات، أولى جلسات المتهم بقتل عامل في بولاق الدكرور لخلافات مالية

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة قتل المجني عليه "محمد"، البالغ من العمر 38 عامًا، في منطقة بولاق الدكرور.

 

ووجهت النيابة للمتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعدما تبين من التحقيقات وجود نية مبيتة لدى المتهم لارتكاب الجريمة، إثر خلاف مالي سابق مع المجني عليه،  قام خلالها بطعن المجني عليه طعنة نافذة في القلب أودت بحياته في منطقة بولاق الدكرور.

 

وخلال التحقيقات كشف شقيق الضحية أن المجني عليه أعاد للمتهم مبلغًا ماليًّا كان قد حصل عليه كعربون، غير أن الأخير لم يتوقف عن استفزازه وافتعال المشكلات.

 

كما وجه للمتهم جريمة حيازة سلاح أبيض لاستخدامه في تنفيذ الجريمة، على النحو غير المصرح به، حيث سدد المتهم طعنة قاتلة إلى قلب المجني عليه أثناء مشادة كلامية أمام الورشة، قبل أن يفر هاربًا من مسرح الجريمة.

 

تضمنت الاتهامات أيضًا الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الآخرين للخطر، حيث وقعت الجريمة في منطقة سكنية مأهولة، وأثارت ذعر بين الأهالي.

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محكمة جنايات الجيزة منطقة بولاق الدكرور بولاق الدكرور

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