مجلس المقاولون العرب يهنئ اللاعبين ويطالبهم بغلق صفحة أبو قير للأسمدة

دوري المحترفين، حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بعد تحقيق الفوز اليوم على أبوقير للأسمدة في مشواره نحو العودة للدوري الممتاز.



وأشاد المهندس محسن صلاح بأداء لاعبي المقاولون والروح التي ظهروا بها خلال مباراة اليوم أمام أبو قير للأسمدة ومباريات دوري المحترفين مطالبا اللاعبين بضرورة مواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصارات من أجل حسم تذكرة التأهل للممتاز رسميا.

ومن جانبه طالب المهندس محمد عادل فتحي اللاعبين بالتركيز في الخطوات المقبلة خاصة أن الفريق لم يضمن الصعود بعد إلى الدوري الممتاز وأن عليهم طي صفحة مباراة أبوقير والتركيز في المواجهات المقبلة وتحقيق الهدف المنشود بالعودة رسميا من جديد إلى دوري الأضواء.

المقاولون ضد أبوقير للأسمدة



وكان المقاولون العرب بقيادة محمد مكي حقق فوزا غاليا أمام نظيره أبوقير للأسمدة بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما اليوم السبت بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الـ 35 لبطولة دوري المحترفين.



أحرز هدف المقاولون حازم أبو سنة بالدقيقة الثامنة من بداية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 73 بالمركز الثاني في مشواره نحو العودة للدوري الممتاز في الموسم الجديد..

وبدأ المقاولون مباراة أبوقير للأسمدة بتشكيل مكون من محمود ابوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وإبراهيم القاضي وأمير عابد وجوزيف أوشايا ومحمد الكرته ومصطفي جمال وعمرو بركات وعبدالرحمن سمانة وجواكيم أوجيرا وحازم أبوسنة .

وتواجد علي دكة البدلاء كلا من محمود الحضري وحسن حسين وباسم علي وحسين البدري ومحمد هاني تريكة ومصطفي صبحي وإسلام مجدي وعبدالرحمن أكمل وتشارلز باساي.

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