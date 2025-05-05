المقاولون يفوز على لافينيا 3-2 ويعتلي قمة دوري المحترفين

حقق فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي فوزا غاليا أمام نظيره لافيينا 3-2 في المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين بملعب لافيينا ضمن مواجهات الجولة الـ 34 لبطولة دوري المحترفين.

ونجح المقاولون في قلب الخسارة بهدفين دون رد للفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بريمونتادا مثيرة ليعتلي ذئاب الجبل قمة دوري المحترفين مؤقتا قبل مباراة وادي دجلة ضد ديروط في ختام الجولة.



وجاءت أهداف المقاولون عن طريق جوزيف أوشايا وحازم أبوسنة وتشارلز باساي في أحداث الشوط الثاني.



وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 70 بالمركز الأول في مشواره نحو العودة للدوري الممتاز في الموسم الجديد..

وبدأ المقاولون مباراة لافيينا بتشكيل مكون من محمود أبو السعود في حراسة المرمي وحسن حسين وإبراهيم القاضي وعموري وجوزيف أوشايا وإسلام مجدي ومصطفى جمال وعمرو بركات ومحمد عنتر وعبدالرحمن سمانة وحازم أبوسنة .

وتواجد على دكة البدلاء كلا من محمود الحضري وأمير عابد وحسين البدري ومحمد هاني تريكة ومصطفى صبحي وفاروقا نور الدين ومحمد بلح وعبدالرحمن أكمل وتشارلز باساي.

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