من المعاناة إلى المجد، محمد صلاح يكشف نقطة تحول في مسيرته الكروية

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول عن نقطة تحول في مسيرته الكروية عندما كان لاعبا في تشيلسي ولا يحصل على فرصة للمشاركة في المباريات.

وقال محمد صلاح في تصريحات نقلها موقع ليفربول: “ما زلت أقول إن فترتي في تشيلسي كانت الأهم في حياتي.. عندما بدأت أعاني هناك، قلت لنفسي: ماذا الآن؟ هل أكتفي بأن أكون لاعبًا عاديًا أم أريد أن أصبح لاعبًا كبيرًا؟”.

وأضاف: كانت نقطة تحول. بدأت أقرأ كثيرا وأشاهد فيديوهات على يوتيوب كي أغيّر طريقة تفكيري وسلوكي وكل شيء في حياتي.

ذكريات أول مباراة في البريميرليج

كما كشف نجم ليفربول عن ذكرياته في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما كان لاعبا في تشيلسي.

صلاح يستعيد ذكريات المباراة الأولى في البريميرليج

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي: “أتذكر أول مباراة لعبتها، أعتقد أنها كانت ضد نيوكاسل، وكنت أهاجم على جهة الجناح، وفجأة شعرت بـ بووم – تدخل قوي. فقلت لنفسي: كيف سأصمد هنا؟”.

وأضاف: “أول شيء تعلمته هو أنني بحاجة لأن أكون أقوى بدنيا، أن أذهب إلى الجيم أكثر، وأهتم بالتعافي، وأن أتأقلم مع طريقة اللعب”.

ومن جهة أخرى، اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم صفقة بديل ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير الفريق الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن أرنولد، الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، رحيله عن النادي، وسط تقارير تشير إلى توقيعه مجانًا مع ريال مدريد قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

فريمبونج بديل أرنولد في ليفربول

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ليفربول يحرز تقدمًا ملحوظًا في مفاوضاته لضم جيريمي فريمبونج، ظهير باير ليفركوزن، بعد اتصالات جرت الأسبوع الماضي.

وأوضح رومانو أن ليفربول بدأ مناقشة تفاصيل الشرط الجزائي في عقد فريمبونج، الذي يبلغ قيمته 35 مليون يورو، مع إدارة باير ليفركوزن.

وأشار خبير الانتقالات إلى أن محادثات جارية مع اللاعب الهولندي، الذي أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف ليفربول.

فريمبونج رابع هولندي في ليفربول

ويضم ليفربول حاليًا 3 لاعبين هولنديين، هم فيرجيل فان دايك، وكودي جاكبو، وريان جرافنبيرخ، بالإضافة إلى المدرب آرني سلوت.

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