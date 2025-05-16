حسام حسن يقود هجوم مودرن سبورت في مواجهة الإسماعيلي بالدوري

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الإسماعيلي في مسابقة دوري نايل.

تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد



خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، أحمد مصطفى

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد هلال، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: حسام حسن، ارنولد إيبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد فرج، معتز زدام، فيجيري، محمد اميسي، خالد رضا، محمد صبري، عبد الرحمن رشدان

موعد مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي

ويحل بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري على ملعب ستاد الاسماعيلية.

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