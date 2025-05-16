مصرع وإصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بالمعادي

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، بعدما صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بـ منطقة المعادي وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط قائد السيارة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بوجود حادث مصادمة بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور 3 أشخاص للطريق أمام كمبوند الصفوة بالمعادي، صدمتهم سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وجاري ضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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