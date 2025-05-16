الجمعة 16 مايو 2025
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حوادث

حريق يلتهم مخزن رخام بجوار مستشفى الحلمية

حريق يلتهم مخزن رخام
حريق يلتهم مخزن رخام بجوار مستشفى الحلمية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن رخام بجوار مستشفى الحلمية دون وقوع أي إصابات.

حريق مخزن رخام بجوار مستشفى الحلمية 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل مخزن رخام بجوار مستشفى الحلمية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مخزن رخام يقع بقطعة أرض خالية بجوار مستشفى الحلمية، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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