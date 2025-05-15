الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة بمدينة نصر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات في شارع مكرم عبيد بـمدينة نصر، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة بمدينة نصر


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بأحد العقارات فى شارع مكرم عبيد، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقع إى إصابات إو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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