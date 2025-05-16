المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مطعم شهير بمدينة نصر

يعاين المعمل الجنائي موقع الحريق الذي نشب داخل مطعم شهير بشارع عباس العقاد بـ مدينة نصر والعمل لتقدير الخسائر الناجمة عن اشتعال النيران فى المكان والكشف عن الأسباب النهائية التي أدت إلى نشوب الحريق داخل المطعم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم شهير بشارع عباس العقاد بمدينة نصر دون وقوع إصابات.

حريق مطعم شهير بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي باندلاع حريق نشب داخل مطعم شهير بشارع عباس العقاد بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

و بالفحص تبين اندلاع حريق نشب داخل مطعم شهير أسفل عقار مكون من 8 طوابق بشارع عباس العقاد بمدينة نصر، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى الطابق الأول العلوي، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.