أحمد تيمور فى أمسية شعرية بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية فى إطار نشاطها الثقافى والفكرى أمسية للشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور، ويديرها الإذاعى والناقد جمال حماد بمشاركة نخبة من نجوم الفن والإبداع، وذلك فى السابعة مساء السبت ١٧ مايو على المسرح الصغير.

الشاعر الدكتور أحمد تيمور

المعروف أن الشاعر الدكتور أحمد تيمور تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة، ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنية، ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وزمالة الأبحاث من جامعة تفتس الأمريكية، يعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر، شارك في العديد من الأمسيات والندوات، وأقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر والعالم، نشرت قصائده الشعرية في الصحف والمجلات العربية.

وصدر له دواوين شعرية منها ثنائية الطفو والغرق، إثنين في وصف أمريكا، العصافير في زيها القاهري، قافية بين أمرئ القيس وبيني، قليل من الحب لا يصلح، هاتف من وراء الشجيرات، امرأة من خزف وخرافة، أمسية من الشعر الخالص، بوح الفاء المكسورة، شيء من العشق، عشب يحجب النخيل، آهات القدس، شجن شجر الشوارع والمسرحية الشعرية البراكين الطيبة.

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