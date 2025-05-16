انطلاق قافلة دعوية لتصحيح المفاهيم في الدقهلية

انطلقت قافلة دعوية من مدينة المنصورة بمتابعة الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

انطلاق القافلة الدعوية لتصحيح المفاهيم

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود المؤسسات الدينية المصرية لتعزيز الاستقرار الفكري والاجتماعي، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة، نشر قيم التسامح بين أفراد المجتمع.

نشر قيم التسامح بين أفراد المجتمع

وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري.

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