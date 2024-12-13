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انطلاق القافلة الدعوية لمدينة شربين في الدقهلية

انطلاق القافلة الدعوية
انطلاق القافلة الدعوية بالدقهلية، فيتو

 انطلقت القافلة الدعوية لمدينة شربين في محافظة الدقهلية، حيث تم عقد مقرأة الأئمة ومجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

صناعة العقول وأثرها في بناء الأمة

 وتمت المقرأة بصوت واحد، وتحدث الجميع عن موضوع صناعة العقول وأثرها في بناء الأمة.

 انطلقت القافلة تحت رعاية  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبإشراف فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني وبرئاسة فضيلة الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف الدقهلية وقيادات الدعوة بالمديرية وبعض الإدارات الفرعية.

انطلاق القافلة الدعوية 

 وجاء ذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد - مفتي الديار المصرية. وتضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

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