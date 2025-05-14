شيخ الأزهر يُهنئ أماني الشريف بعد تجديد انتخابها نائبًا لرئاسة جامعة عموم إفريقيا

هنأ فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتورة أماني عبد الله الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر سابقًا، لاختيارها نائبًا لرئاسة جامعة عموم إفريقيا التابعة للاتحاد الإفريقي، لولاية ثانية تبدأ من عام 2025 حتى 2028م، وجاء التجديد خلال انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي عُقدت على هامش قمة الاتحاد في فبراير 2025م بأديس أبابا.

شيخ الأزهر يُهنئ الدكتورة أماني الشريف لتجديد انتخابها نائبًا لرئاسة جامعة عموم إفريقيا

من جانبها، أعربت الدكتورة أماني الشريف عن امتنانها لتجديد الثقة فيها من قبل القارة الإفريقية، مُهدية هذا الإنجاز لفضيلة شيخ الأزهر تقديرًا لدعمه المتواصل لأبناء المؤسسة الأزهرية.

ومُشيدةً بالدور الرائد للأزهر في تعزيز القضايا الإفريقية عبر منظومته العلمية والفكرية، وتمكين كوادره، مؤكدة أن هذا المنصب يُمثل امتدادًا لجهود الأزهر الشريف في ترسيخ التعاون مع دول القارة، انطلاقًا من مسؤولياته الدينية والعلمية تجاه إفريقيا وشعوبها.

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