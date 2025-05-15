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وكيل التعليم بالدقهلية يشهد احتفال إدارة أجا باختتام الأنشطة التربوية

ختام الأنشطة الطلابية
ختام الأنشطة الطلابية باجا في الدقهلية، فيتو

 شهد اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية معرض وحفل ختام الأنشطة الطلابية بإدارة أجا التعليمية الذي أقيم بمدرسة أجا الإعدادية بنين بمشاركة عدد كبير من مدارس الإدارة ( عربي - رسمي لغات - خاص ) يرافقه  أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة.

ختام الأنشطة الطلابية بإدارة أجا التعليمية

 

كما حضر فعاليات الحفل كل من الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، الدكتورة  جميلة مسعد مدير إدارة الأنشطة، ولفيف من رجالات التعليم بالدقهلية وأولياء أمور الطلاب.

 

وكان في استقبال الضيوف الدكتور عرفة رمان مدير الإدارة، عبد العظيم هلال وكيل الإدارة.

وقام  مدير المديرية بقص الشريط لافتتاح المعرض الختامي لمنتجات طلاب الإدارة الذي احتوى علي عدد كبير من المصنوعات والمشغولات والأعمال الفنية وكذلك معرض الصحافة المدرسية وحازت جميع المعروضات علي إعجاب  مدير المديرية ومرافقوه.

 

فقرات الاحتفال بختام النشاط 

واستهلّ حفل ختام الأنشطة الطلابية بتحية العلم ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم فقرات فنية غنائية استعراضية متنوعة حازت على إعجاب الحاضرين.

 

النهوض بمنظومة التعليم بمحافظة الدقهلية

وقدم الرشيدي الشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا اليوم المتميز من معلمين وطلاب وأولياء أمور، وفي ختام الحفل تسلم  مدير المديرية درع الإدارة تكريمًا له على جهوده في النهوض بمنظومة التعليم بمحافظة الدقهلية

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