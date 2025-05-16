الجمعة 16 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على موعد عرض فيلم الشاطر لأمير كرارة

أمير كرارة، فيتو
أمير كرارة، فيتو

قررت الشركة المنتجة لفيلم الشاطر الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة طرحه بداية شهر يوليو المقبل.

 

وعلى قدم وساق يجري الفنان أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الشاطر» بين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لعرض خلال موسم الصيف.

 

فيلم الشاطر لـ أمير كرارة

فيلم الشاطر تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ومصطفى غريب، الفنان السعودي محمد القس.

 

كما يشارك في فيلم الشاطر كل من الفنان اللبناني عادل كرم، والنجم الكبير خالد الصاوي وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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