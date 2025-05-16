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ثقافة وفنون

713 ألف جنيه إيرادات سيكو سيكو بدور العرض أمس

سيكو سيكو، فيتو
سيكو سيكو، فيتو

واصل فيلم سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته الفنانان طه دسوقي وعصام عمر، تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم “سيكو سيكو”، أمس الخميس، إيرادات بلغت 713 ألف جنيه.

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

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سيكو سيكو عصام عمر طه الدسوقي إيرادات سيكو سيكو

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