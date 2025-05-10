السبت 10 مايو 2025
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ثقافة وفنون

سيكو سيكو يواصل صدارة الإيرادات بـ163 مليون جنيه

سيكو سيكو، فيتو
سيكو سيكو، فيتو

يواصل فيلم سيكو سيكو والذي يقوم ببطولته عصام عمر وطه دسوقي، تصدر قائمة الإيرادات في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

 

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم سيكو سيكو إيرادات بلغت 163 مليونًا و721 ألفًا و859 جنيهًا بشباك التذاكر بدور العرض السينمائي منذ أن تم عرضه.

 

قصة فيلم سيكو سيكو

 وقصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

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سيكو سيكو طه الدسوقي عصام عمر اخبار الفن

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