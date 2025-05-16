هل يجسد رامز جلال شخصية مصارع بفيلمه الجديد؟

يواصل الفنان رامز جلال تصوير أحداث فيلمه الجديد بيج رامي، المقرر أن يتم عرضه قريبا، ويفرض رامز جلال حالة من السرية على أحداث الفيلم ليكون مفاجأة للجمهور.

وطرح البعض عبر وسائل السوشيال ميديا تساؤلات هب سيجسد رامز جلال شخصية مصارع خلال أحداث العمل، وخاصة أنه يحمل اسم "بيج رامي".

وتواصلت فيتو لأحد المقربين من صناع العمل الذي أكد أن العمل ستكون أحداثه كوميدية، ولم يجسد رامز جلال شخصية مصارع ضمن الأحداث.

فيلم بيج رامي

وفيلم بيج رامي، من بطولة الفنان رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

فيلم أخي فوق الشجرة

وكان رامز جلال قد شارك في موسم الصيف قبل الماضي بفيلم يحمل اسم “أخي فوق الشجرة”، الذي لم يحقق النجاح الكبير مثلما اعتاد رامز جلال.

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