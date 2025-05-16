زايد التخصصي: علاج 2000 مريض سرطان بوحدة الأورام خلال 6 شهور

صرح الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بأن مستشفى الشيخ زايد التخصصي نظمت مؤتمر الأورام النسخة الرابعة برئاسة الدكتور أحمد عبدالهادي، مدير وحدة الأورام وأستاذ الأورام بطب المنصورة ضمن فعاليات التعليم الطبي المستمر (CME) للعام ٢٠٢٥ بتنسيق مشترك بين وحدات الأورام والتدريب والأبحاث الطبية الاكلينيكية بحضور نخبة من أساتذة وخبراء علاج وجراحة الأورام من مختلف الجامعات المصرية والمعاهد التعليمية وهيئات الرعاية الصحية

وفي بداية كلمته ضمن الجلسة الافتتاحية تقدم الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفي بخالص الشكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتورة رئيس أمانة المراكز المتخصصة على الرعاية والدعم الكامل لإقامة تلك الفعاليات التعليمية سعيا للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي

وأكد جودة حرص المستشفى على التدريب والتعليم الطبي المستمر كما أبرز أهمية إقامة المؤتمرات والفعاليات العلمية تلك والتي تساهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي وتهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد عبدالهادي أن وحدة علاج الأورام خلال الستة أشهر الأخيرة استقبلت قرابة ٢٠٠٠ مريض وتنوعت الخدمات المقدمة بين إجراء ١٣٠٠ جلسة كيماوي

و ١٢٠٠ حاله كشف مبكر ومناظرة ١٨٠ حالة سرطان جديدة بلجنة الأورام متعددة التخصصات MDT، علاوة علي استقبال ومناظرة حالات مرضى الأورام بالعيادات الخارجية علي مدار الأسبوع.

وجاء تفعيل لجنة الأورام متعددة التخصصات MDT تزامنا مع تفعيل المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمستشفى وتضم رؤساء وحدات الأورام وجراحة الأورام والجراحة العامة والأشعة والباثولوجي وتعقد اللجنة أسبوعيًا لمناظرة جميع حالات الأورام واتخاذ قرار طبي موحد يلتزم بيه جميع الأقسام ذات الصلة.

كما أوضح عبدالهادي أنه قد تطور العمل بالوحدة واستحداث خدمات طبية جديدة بها على مستوى الخدمات المقدمة بالعيادات الخارجية والقسم الداخلي تزامنا مع المبادرات الرئاسية الجديدة للكشف المبكر عن سرطانات الثدي وبرنامج صحة المرأة.

وشمل المؤتمر خلال جلسته الافتتاحية سلسلة من المحاضرات التي تناولت استراتيجيات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والحديث عن آخر مستجدات الأبحاث الطبية الاكلينيكية.

في حين جاءت محاضرات الجلسة الثانية للحديث عن ماهية سرطان الثدي وأحدث طرق العلاج، ودار نقاش وحوار مثمر بين جموع الحضور والمحاضرين بحضور شباب الأطباء من مختلف الجامعات والمستشفيات وهيئات الرعاية الصحية.

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