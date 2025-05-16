المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس يناقش "الابتكار والتحول الرقمي"

شهد اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لـ جامعة عين شمس وقائع جلسة تناولت موضوع “الابتكار والتحول الرقمي”.

يعقد المؤتمر تحت شعار "٧٥ عاما من التميز والريادة... عين على الماضي وشمس تضيء المستقبل".

ترأست الجلسة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة، وشهدت مشاركة فاعلة من الخبراء في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

تأهيل الطلاب بشكل شامل لمواكبة التطورات المتسارعة

وأوضحت الدكتورة غادة فاروق أن الابتكار لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية للجامعات المصرية في ظل التنافسية المتزايدة.

وأكدت على سعي الجامعة الجاد لدعم الطلاب وتمكينهم ليصبحوا مبتكرين فاعلين، مشيرة إلى أن هذا الهدف الطموح لن يتحقق إلا من خلال تعزيز جهود التحول الرقمي وتأهيل الطلاب بشكل شامل لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

وفي مداخلتها أشارت الدكتورة نجوى بدر، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، إلى اهتمام الكلية بتطوير الخوارزميات واستكشاف سبل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات.

وأكدت أن الجامعة تخطو خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي، موضحة أنه لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي في مجال الذكاء الاصطناعي دون بنية تحتية قوية من قواعد البيانات والتحول الرقمي الشامل.

وأضافت أن هذه البنية التحتية ضرورية لتحليل البيانات واتخاذ القرارات الصائبة التي تضع الجامعة في مكانة مرموقة، مشددة على أهمية مواكبة التكنولوجيا الحديثة في الابتكار، والسعي لتزويد الجامعة بكوادر متميزة قادرة على إفادة الجامعة وتمثيلها خير تمثيل في الشركات والهيئات المختلفة.

دعم الابتكار وريادة الأعمال الطلابية والبحثية



واستعرض محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم جهود الكلية في مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال الطلابية والبحثية، وعرض مجموعة من المشاريع المتميزة التي تجسد طموح وكفاءة الباحثين والطلاب، وتعكس رؤية الكلية في المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وسلط الضوء على البرنامج الرائد "التكنولوجيا الحيوية التطبيقية" والذي يغطي مجالات حيوية وهامة، بدءًا من شركة "MATTECH Bioindustries" التي تسعى لتقديم حلول صناعية مبتكرة وتصميمات مخصصة، مرورًا بمشاريع تهتم بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتقليل المخلفات مثل مشروع "Green Home" الذي يعالج مشكلة قشور البرتقال بطرق مبتكرة، ومشروع شركة "Herbanol" الذي يهدف إلى تحويل الحشائش الضارة إلى منتجات ذات قيمة مضافة كالإيثانول الحيوي والسماد العضوي.

وذكر أن هذه المشاريع لم تقتصر على الأفكار الخلاقة فحسب، بل تعدتها إلى مراحل متقدمة من البحث والتطوير، بل وحتى تأسيس شركات ناشئة تسعى لتطبيق هذه الابتكارات على أرض الواقع. وهذا ما نراه في نموذج "MATTECH Bioindustries" و"Herbanol" وغيرهما.

واضاف: برنامج "Science Innovates" يمثل منصة سنوية هامة تحتضن هذه الأفكار وتدعمها، وتوفر بيئة محفزة للتنافس والإبداع. إن استمرار هذا البرنامج للأعوام 2023، 2024، وها نحن نستشرف فعاليات عام 2025، لهو دليل قاطع على التزام الكلية الراسخ بدعم الابتكار العلمي والتكنولوجي.

وأشار إلى الدعم المقدر الذي تحظى به الكلية من وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جهات أخرى مثل EGPO-SES، والذي يمثل حافزًا كبيرًا للطلاب والباحثين ويساهم بشكل فعال في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأوضحت الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب أن الاستراتيجية العامة للجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الابتكار، مشيرة إلى أن قطاع الابتكار والتدريب بجامعة عين شمس يضم مجموعة من الوحدات والمبادرات الهامة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكدت على الدور المحوري لمركز الابتكار وريادة الأعمال ومركز التوظيف في تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال برامج متخصصة، كما استعرضت الإنجازات الواضحة التي تحققت في فترة وجيزة وقصص النجاح الملهمة التي تجسد ربط الجامعة الفعال بالصناعة.

وأضافت أن دور الجامعة الأساسي يتمثل في استشراف التحديات وتقديم حلول مبتكرة لها، مشيرة إلى أن مركز الابتكار يمثل نقطة انطلاق ومنصة تمنح الثقة للطلاب، وذلك من خلال تقديمه لمجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المصممة خصيصًا لتحفيز الإبداع والابتكار عبر نوادي الابتكار المتواجدة في مختلف الكليات، إلى جانب ذلك، يأتي مشروع "عين شمس تبتكر" الذي يدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة من داخل الجامعة وخارجها.

وفي ختام حديثها، أعربت عن فخرها بحصول قطاع الابتكار والتدريب خلال العام الماضي على ثلاثة مشروعات في البحث العلمي وبناء القدرات، من بينها مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يركز على الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة في صناعة السفن.

وأكدت أن هذه النجاحات تعكس التزام الجامعة بدعم التنمية المستدامة وتعزيز دور اقتصاد المعرفة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتحدث الدكتور محمد مجدي عن الدور المحوري لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس في دعم الصناعة الوطنية وتمكين المبتكرين حيث يسعى المركز بشكل استراتيجي إلى توطين الصناعة من خلال نقل وتكييف التقنيات العالمية وتقديم الدعم لتأسيس خطوط إنتاج محلية، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الطلاب والباحثين في مجال الابتكار الصناعي عبر تشجيع المشروعات التطبيقية وتوفير البنية التحتية والتدريب اللازم لتطوير نماذج أولية مستوردة بهدف تصنيعها محليا.

وأضاف ان المركز يعمل كمركز بحث وتطوير داعم للمصانع والشركات، مقدمًا خدمات متخصصة لتحديث المنتجات وحل المشكلات الفنية، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الصناعي. كما يحرص على تعزيز التعاون بين المركز والقطاع الصناعي من خلال جذب الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتأسيس شبكات تواصل فعالة، ويركز المركز على التدريب التقني لبناء جيل مبتكر ومؤهل صناعيًا، حيث يقدم برامج تدريبية متخصصة تشمل تطبيقات الهاتف المحمول، أساسيات الكهرباء والإلكترونيات، الطباعة ثلاثية الأبعاد، التصنيع باستخدام ماكينات CNC والليزر، والهندسة العكسية، بهدف تمكين المشاركين من تطوير ابتكارات قابلة للتنفيذ وتحويل الأفكار إلى منتجات فعلية.

كما عرض فريق كلية العلوم مشروع عن تحضير مستكشف حيوي جديد يعتمد على متراكبات اللانثانيدات من التربيوم في عملية التشخيص المبكر لسرطان البروستاتا وهي طريقة جديدة وفعالة مقارنة بالطرق الموجودة في السوق وأرخص وأدق وأسرع في عملية التشخيص الفعال

وضمت الجلسة عروض للباحثين من الشباب في مجال الروبوتات والابتكارات في مجال العلوم مما يؤكد دعم الجامعة لشباب الباحثين في مجال الابتكار وريادة الأعمال ودعم الصناعة،وقد شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أشادوا بالجهود التي تبذلها جامعة عين شمس في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وأكدوا على أهمية هذه المجالات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.،

وفي الختام ثمنت الدكتورة غادة فاروق إنجازات جامعة عين شمس المضيئة في مجالي الابتكار والتحول الرقمي.

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