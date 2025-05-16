الجمعة 16 مايو 2025
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استمرار لجان تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة في تضامن الدقهلية

انعقاد لجنة تضامن
انعقاد لجنة تضامن الدقهلية، فيتو

استمرت لجنة التظلمات للمتقدمين إلكترونيا من أصحاب الإعاقات البصرية للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في تضامن الدقهلية.

مناظرة 30 حالة متقدمين للتظلم للحصول علي كارت الخدمات 

وتمكنت اللجنة من مناظرة 30 حالة متقدمين للتظلم من عدم حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة برئاسة الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بمقر مديريةتضامن الدقهلية

 

تقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم

ويأتي ذلك  بالتعاون مع المجلس الطبي بالدقهلية وفي إطار توجيهات الدولة المصرية بتقديم أوجه الرعاية لـذوي الهمم، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي  وزير التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء واللواء طارق مرزوق -محافظ الدقهلية.
وبالتنسيق مع الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة  وبحضور الدكتور وليد الهراس مدير عام المجلس الطبي والدكتورة نسرين النمر، استشاري الاعاقة البصرية وليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعى.


 

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