وكيل تضامن الدقهلية توجه بربط وحدة الشيخ زايد بجمصة بخدمات الوزارة

أجرت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة "مدير تضامن الدقهلية"، بزيارة تفقدية لمجمع الشيخ زايد بجمصة لمتابعة مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ختام جولتها الميدانية بمركز بلقاس وجمصة.

وتفقدت مدير المديرية خلال الوحدة الاجتماعية المخصصة للتضامن الاجتماعي والأنشطة المقدمة فيها ووجهت بسرعة ربط المجمع بخدمات وزارة التضامن الاجتماعي وتوفير الدعم الفني اللازم للعاملين لتمكنهم من تقديم أفضل خدمات للمواطنين.

والجدير بالذكر أن الوحدة تخدم مدينة جمصة و١٥ مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة والمنطقة الصناعية بجمصة.

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