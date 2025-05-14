أبرزها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، تفاصيل اجتماع "المحامين" بشأن الرسوم القضائية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى مجموعة من القرارات أبرزها:

أولًا: دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن وتحدد لموعد انعقاد الجمعية الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢١ يونيو المقبل بمقر النقابة العامة،على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

ثانيًا: دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29/5/2025، 18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

ثالثًا:ـ الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/ 2025.

رابعًا:ـ إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالفة الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

أهابت النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً والنقابات الفرعية بالمحامين فى ربوع مصر الالتزام التام بما تم الإعلان عنه من قرارات.

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