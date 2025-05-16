شكل العملات الورقية التي لا تصلح للاستبدال في البنوك

يتعرض الملايين لتقطيع أوراق نقدية بحوزتهم أو تلفها ويرغبون في استبدالها من البنوك.

وحول مواصفات الأوراق النقدية التي تصبح غير صالحة للتداول نهائيًّا فهي الأوراق التي تعرضت للقطع أو القص أو التثقيب أو تعرضت أجزاء منها للحريق، وفقدت جزءًا من علاماتها، وبذلك تصبح بحاجة إلى تحديد قيمتها سواء كليًّا أو جزئية وفقا لحالتها، وهي كما يلي:

1- الأوراق مقصوصة الأطراف.

2- الأوراق التي طُمِست معالمها كليًّا بأي حبرٍ أو أي مادة أخرى.

3- الأوراق النقدية التي فقدت أكثر من (25%) من حجمها الطبيعي.

4- الأوراق المجزأة والملصقة بأي مادة أو شريطٍ لاصقٍ أو ما شابه.

5- الأوراق التي فقدت جزءًا من الرقم التسلسلي.

وحول مواصفات العملات النقدية المسموح استبدالها وفق تعليمات من البنك المركزي فهي كالتالي:

الأوراق الممزقة والملصقة بأي من أنواع الأشرطة اللاصقة:

1- إذا كانت بها ثقوب أو حرق جزئي.

2- الأوراق المطموسة بالأحبار أو بالبقع أو بأي مواد كيميائية أخرى.

3- الأوراق التي فقدت تماسكها من كثرة الاستخدام وأصبحت لينة الملمس ومهترئة.

4- الأوراق التي بها كتابة أو المؤشَّر عليها بأي نوعٍ من الأحبار والأقلام.

5- الأوراق التي بَهتت ألوانها نتيجة تعرضها للسوائل.

ومن جانب آخر تعتزم اليابان إصدار أوراق نقدية جديدة تستخدم فيها، لأول مرة على مستوى العالم، الصور الثلاثية الأبعاد المتطورة، وهو أحد إجراءات مكافحة التزييف.

وقالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية: إن هذا التغيير هو الأول في تصميم العملات اليابانية منذ 20 عامًا، موضحة أن حجم طباعة أرقام القيمة الإسمية على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 10000 ين و5000 ين و1000 سيكون أكبر منه على الإصدارات الحالية، بحيث يمكن لجميع الأشخاص، التعرف عليها بسهولة، في حين ستسهل العلامات اللمسية على الأشخاص ضعاف البصر معرفة قيمتها.

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