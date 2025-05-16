الرعاية الصحية: إنشاء مركز تشخيصي متكامل للأمراض الجينية والمناعية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفدًا رفيع المستوى من احدى الشركات العالمية، وذلك لبحث سبل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات الكشف المبكر وعلاج الأمراض الجينية والمناعية.

إنشاء مركز تشخيصي متكامل (Diagnostic HUB) للأمراض الجينية



وخلال اللقاء، تم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تتضمن التعاون في عدد من المحاور ذات الأولوية، على رأسها علاج الأمراض الجينية والمناعية والبحث العلمي والتدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية والتحول الرقمي واستغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتكنولوجيا التشخيصية.

أوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز تشخيصي متكامل (Diagnostic HUB) للأمراض الجينية والمناعية، مؤكدًا أن هذا المركز يُعد خطوة محورية نحو تحسين دقة وسرعة التشخيص، وتمكين الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض المعقدة والنادرة، وأضاف أن المركز سيدعم بناء منظومة تشخيصية متطورة تُواكب أحدث الممارسات العالمية، وتُسهم في الحد من مضاعفات الأمراض وتحسين نتائج العلاج.

وأكد السبكي، أن التحول نحو الرعاية الصحية الذكية والشخصية يُمثل مستقبل الرعاية الصحية الحديثة، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى الشركات العالمي يدعم رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية الذكية داخل منشآتها، ويُسهم في بناء منظومة صحية مرنة ومستدامة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وتكامل قواعد البيانات الطبية.

من جانبه، أشاد وفد الشركة بتجربة مصر الرائدة في تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجالات التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الخدمات الطبية، مؤكدا اهتمامه بالتعاون المثمر مع الهيئة لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

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