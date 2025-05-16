الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: إنشاء مركز تشخيصي متكامل للأمراض الجينية والمناعية

د.أحمد السبكي، فيتو
د.أحمد السبكي، فيتو

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفدًا رفيع المستوى من احدى الشركات العالمية، وذلك لبحث سبل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات الكشف المبكر وعلاج الأمراض الجينية والمناعية.

إنشاء مركز تشخيصي متكامل (Diagnostic HUB) للأمراض الجينية


وخلال اللقاء، تم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تتضمن التعاون في عدد من المحاور ذات الأولوية، على رأسها علاج الأمراض الجينية والمناعية والبحث العلمي والتدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية والتحول الرقمي واستغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتكنولوجيا التشخيصية.

أوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز تشخيصي متكامل (Diagnostic HUB) للأمراض  الجينية والمناعية، مؤكدًا أن هذا المركز يُعد خطوة محورية نحو تحسين دقة وسرعة التشخيص، وتمكين الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض المعقدة والنادرة، وأضاف أن المركز سيدعم بناء منظومة تشخيصية متطورة تُواكب أحدث الممارسات العالمية، وتُسهم في الحد من مضاعفات الأمراض وتحسين نتائج العلاج.

وأكد السبكي، أن التحول نحو الرعاية الصحية الذكية والشخصية يُمثل مستقبل الرعاية الصحية الحديثة، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى الشركات العالمي يدعم رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية الذكية داخل منشآتها، ويُسهم في بناء منظومة صحية مرنة ومستدامة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وتكامل قواعد البيانات الطبية.

فوائد الخيار، تناوله ضروري في الطقس الحار حفاظا على الصحة

الصحة: إعلان نتائج التحقيق في واقعة وفاة الطفلة صوفيا خلال 48 ساعة

من جانبه، أشاد وفد الشركة بتجربة مصر الرائدة في تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجالات التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الخدمات الطبية، مؤكدا اهتمامه بالتعاون المثمر مع الهيئة لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد السبكى التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الذكاء الاصطناعي مشروع التامين الصحي الشامل

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث مع وفد من الإمارات تطوير الخدمات الطبية بمستشفيي الشيخ زايد التخصصي وآل نهيان

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسؤولية الطبية

بعد موافقة الشيوخ، النص الكامل لمشروع قانون المسئولية الطبية

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مصير صادم لنجل محمد رمضان بعد قرار المحكمة، رعب من انفجار شمسي، عودة كورونا، قصة ابتزاز مدرب كرة شهير بفتاة

بعد موافقة البرلمان، كل ما تريد معرفته عن سنة التدريب لخريجي الصيدلة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 16 مايو 2025

لسكان هذه المناطق، احذروا الرمال والأتربة

أسعار الخضار اليوم الجمعة، قفزة جديدة في الليمون والطماطم وانخفاض البامية 20 جنيها

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري والقناة الناقلة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

خدمات

المزيد

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من صفعة إلى دار الرعاية.. محطات في قضية اتهام نجل محمد رمضان بالتعدي على طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية