الجمعة 16 مايو 2025
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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 مايو 2025 والقنوات الناقلة

تشيلسي ومانشستر يونايتد،
تشيلسي ومانشستر يونايتد، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم واهمها مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وأيضًا مواجهات الدوري المصري والسعودي.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

تشيلسي ومانشستر يونايتد – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفتح والهلال – الساعة 6:55 مساء على قناة  SSC EXTRA 1 HD

العروبة والخليج – الساعة 7:40 مساء على قناة  SSC EXTRA 2 HD  

النصر والتعاون – الساعة 9 مساء على قناة  SSC EXTRA 1 HD

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة الجونة – الساعة 8 مساء

طلائع الجيش وإنبي – الساعة 8 مساء

الإسماعيلي ومودرن سبورت – الساعة 8 مساء على قناة on sport 1

سموحة والاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناة

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مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري الدوري الانجليزي تشيلسي ومانشستر يونايتد

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