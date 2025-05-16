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رياضة

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد قرار لجنة التظلمات

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

قررت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، الاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا أمام نادي الزمالك، في أزمة مباراة القمة الماضية، وعدم خصم 3 نقاط من الأحمر في نهاية الموسم.

وإليكم ترتيب الدوري المصري بعد قرار لجنة التظلمات 

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل 

1- الأهلي  52 نقطة  

2- بيراميدز  50 نقطة  

3- الزمالك  41 نقطة

4- البنك الأهلي  37 نقطة  

5-  المصري البورسعيدي  36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة  

7- فاركو  31 نقطة

8- بتروجيت  26 نقطة

9- حرس الحدود  23 نقطة

ويحتل النادي الأهلي، صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

 

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك 

وأصدرت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، قرارها النهائي في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وجاء القرار باعتبار الأهلي مهزوما 0/3 وتحمله للغرامات المالية، واعتماد قرار الرابطة الذي صدر يوم 30 مارس الماضي، وبالتالي عدم خصم 3 نقاط أخرى من النادي الأهلي في نهاية الدوري الممتاز.

ورأت لجنة التظلمات أنه لا يجوز الاستئناف على قرارات رابطة الأندية.

وكانت رابطة الأندية أرسلت حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات، كما أرسلت حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرًا أمام الزمالك 3 / 0  وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله.

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لجنة التظلمات الأهلي الزمالك مباراة القمة ترتيب الدوري المصري

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