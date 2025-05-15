الخميس 15 مايو 2025
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رياضة

مباراة الأهلي سلاح بوجلبان قبل مواجهة سيراميكا

انيس بوجلبان. فيتو
انيس بوجلبان. فيتو

حرص التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري على مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا الأخيرة بالدوري استعدادا لمباراته القادمة ببطولة الدوري الممتاز.

ويأتي هذا لدراسة فريق سيراميكا بشكل جيد قبل مواجهته السبت القادم بالدوري المصري. 

ومن المنتظر أن يلقي بوجلبان محاضرات فيديو للاعبي المصري تتضمن نقاط القوة والضعف بفريق سيراميكا والمساحات التي سيتم ستغلالها بصفوف الفريق.

وبدأ أمس الأربعاء فريق المصري البورسعيدي الاستعداد لمباراته القادمة أمام سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري الممتاز، بعد مباراته بالجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري نايل، والتي جمعته بفريق فاركو.

وقرر أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري رفض منح لاعبيه راحة أمس والبدء في الاستعداد لمباراة الفريق القادمة.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية بستاد الكلية الحربية بالقاهرة، على أن يسافر الجمعة القادم إلى السويس استعدادا للمباراة.

موعد مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا 

ويلتقي فريق المصري نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق السابع عشر من مايو الجاري، والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد بالجولة السابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد سيراميكا 

وهزم سيراميكا من النادي الأهلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا الدقيقة 19، بعد تمريرة من إمام عاشور.

مباراة الأهلي وسيراميكا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

المصري أمام فاركو

المصري ضد فاركو، وتعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره فاركو إيجابيا بهدف لكل فريق خلال لقائهما على استاد السويس الجديد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري.

 وأحرز فاركو هدف التقدم في الدقيق 51 عن طريق أحمد شريف، وتعادل للمصري أحمد عوض لاعب فاركو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70.

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