الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

برشلونة يفوز على إسبانيول ويتوج رسميا بطلا للدوري الإسباني

برشلونة ،فيتو
برشلونة ،فيتو

فاز فريق برشلونة، على نظيره إسبانيول بهدفين نظيفين في  المباراة التي اقيمت بينهما، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "كورنيلا" معقل إسبانيول.

وسجل هدفي فريق برشلونة كل من  لامين يامال في الدقيقة 53 و فريمين لوبيز في الدقيقة 90+5. 

وتلقي كابريرا لاعب إسبانيول باقة حمراء في الدقيقة 78. 

وبهذا الفوزتوج برشلونة رسميًّا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

تشكيل برشلونة أمام إسبانيول

وبتلك النتيجة يحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ 85 نقطة.

ويحتل إسبانيول المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 39 نقطة.

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