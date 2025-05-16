الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

وقع العقود، تفاصيل جلسة الخطيب مع خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للأهلي

خوسيه ريفيرو، فيتو
خوسيه ريفيرو، فيتو

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع خوسيه ريفيرو، للاتفاق على كافة الأمور من أجل إعلان تنصيبه مدربا للفريق خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

وعلمت فيتو أن خوسيه وقع عقود توليه قيادة الاهلي الفنية خلال جلسته مع الخطيب.

وتقدم فيتو لكم خلال هذه السطور مشوار وأرقام ريفيرو مدرب النادي الأهلي المحتمل مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السابق خلال الموسم الحالي قبل ساعات من تنصيبه مدربا للأحمر.

 

أرقام ريفيرو هذا الموسم مع أورلاندو

وقاد ريفيرو الفريق الجنوب إفريقي هذا الموسم في 47 مباراة بجميع البطولات نجح خلالهم في الفوز في 33 لقاء، وخسر في 7 وتعادل في مثلهم.

 

 ريفيرو يصل القاهرة

من جانبه، أكد خوسيه ريفيرو في تصريح مقتضب اليوم فور وصوله إلى القاهرة أنه يتوقع أن اليوم الخميس سيكون على الأرجح الموعد الذي سيتم إعلان النادي الجديد الذي سينضم إليه. 

ووصل خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل إلى القاهرة صباح اليوم استعدادا للاتفاق على قيادة النادي الأهلي لمدة موسمين. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي بعد غد السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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