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ثقافة وفنون

بطلها أمير سعودي، أرملة الأبنودي تكشف عن لحظة مؤثرة في حياة الخال (فيديو)

عبد الرحمن الأبنودي،
عبد الرحمن الأبنودي، فيتو

كشفت الإعلامية نهال كمال أرملة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، عن لحظة مؤثرة في حياة الأبنودي والتي بسببها كتب له عمر جديد.

 

طائرة خاصة لنقل الأبنودي للعلاج في فرنسا

وقالت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون":"أحد الأصدقاء للأبنودي أرسل إليه طائرة خاصة من السعودية وتم نقله إلى المستشفى الأمريكي في فرنسا، وتم عمل كل الترتيبات وبالفعل عندما تلقى العلاج هناك تحسنت حالته الصحية وبدأ يتنفس وانكتب له عمر جديد".

وأضافت: "الشاعر والأمير عبد الرحمن بن مساعد هو من أرسل الطائرة الخاصة للأبنودي وتم نقله إلى فرنسا لتلقي العلاج في 2008، وأشكره لأنه بسبب الرحلة كتب للخال عمر جديد".

وتابعت: "الأمير عبد الرحمن بن مساعد كان من النبل أنه اختفى عن المشهد ولم يظهر أمام الأبنودي حتى لا يفسر موقفه الطيب خطأ".

 

معاناة عبد الرحمن الأبنودي بسبب السجائر

وأشارت: “عبد الرحمن الأبنودي عاش بربع رئة حيث كان هناك تليف في الرئة وبعد إقلاعه عن التدخين قال إزاي عشت أفتكر إن الإبداع مرتبط بالسيجارة، وقال عن نفسه: ”أنا كنت غبي وإزاي عملت في نفسي كده؟ أنا كان ممكن أعيش حياة تانية أفضل بدون سجائر"، ودكاترة فرنسا نصحوه بعدم العيش في القاهرة والانتقال في مكان أخضر، ولهذا قرر الانتقال والعيش في الإسماعيلية".

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