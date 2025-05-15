أرملة عبد الرحمن الأبنودي: فقدت شخصا رقيقا مرحا وتحملت مسؤولية إرثه (فيديو)

عبد الرحمن الأبنودي، قالت الإعلامية نهال كمال أرملة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي:"الخال كان شخص رقيق جدًّا وإنسان مرح للغاية".

10 سنوات على رحيل الخال عبد الرحمن الأبنودي

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "الـ 10 سنوات التي مرت بعد رحيل عبد الرحمن الأبنودي، كانت صعبة للغاية، وكل سنة بحاول أعمل حاجة للأبنودي".

مسؤولية إرث عبد الرحمن الأبنودي

وأضافت: "لما اتجوزت عبد الرحمن الأبنودي الناس حملوني مسؤولية قالوا لي الخال ثروة قومية، وبعد رحيله علي واجب تجاهه".

واستكملت: "تم تكريم الأبنودي بعد رحيله في إسبانيا مرتين رغم أنه لم يسافر هذه الدولة، وتم تكريمه في لندن، وفي الدول العربية، وأنا بعتبر نفسي أمثله بعد رحيله وأنا مكانه وكل اللي هقدر أعمله علشانه هعمله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.