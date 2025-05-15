الجمعة 16 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أرملة عبد الرحمن الأبنودي: فقدت شخصا رقيقا مرحا وتحملت مسؤولية إرثه (فيديو)

أرملة عبد الرحمن
أرملة عبد الرحمن الأبنودي وابنته آية، فيتو

عبد الرحمن الأبنودي، قالت الإعلامية نهال كمال أرملة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي:"الخال كان شخص رقيق جدًّا وإنسان مرح للغاية".

 

10 سنوات على رحيل الخال عبد الرحمن الأبنودي

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "الـ 10 سنوات التي مرت بعد رحيل عبد الرحمن الأبنودي، كانت صعبة للغاية، وكل سنة بحاول أعمل حاجة للأبنودي".

مسؤولية إرث عبد الرحمن الأبنودي 

وأضافت: "لما اتجوزت عبد الرحمن الأبنودي الناس حملوني مسؤولية قالوا لي الخال ثروة قومية، وبعد رحيله علي واجب تجاهه".

واستكملت: "تم تكريم الأبنودي بعد رحيله في إسبانيا مرتين رغم أنه لم يسافر هذه الدولة، وتم تكريمه في لندن، وفي الدول العربية، وأنا بعتبر نفسي أمثله بعد رحيله وأنا مكانه وكل اللي هقدر أعمله علشانه هعمله".

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