الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

شاهد، ابنة الأبنودي تبدع في إلقاء قصائد والدها

أسرة الأبنودي مع
أسرة الأبنودي مع منى الشاذلي، فيتو

تحل الإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وابنتهما آية ضيفتين على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة غد الخميس من برنامجها “معكم”، في تمام الساعة التاسعة مساءً على شاشة قناة ON.

وخلال اللقاء تلقي آية ابنة الشاعر الراحل عددا من أشهر قصائده بصوتها في أداء يشبه أداء والدها الراحل، كما تكشف زوجته عن وصيته التي خطها بيده لأول مرة، يعرضها البرنامج على الشاشة للمرة الأولى أمام المشاهدين.

عزاء الأبنودي

 

وتحكي نهال كمال وآية الأبنودي خلال اللقاء جانبا خفيا من تفاصيل عزاء عبدالرحمن الأبنودي والرؤساء والشخصيات العامة الذين تحدثوا معهم بعد وفاة الخال والإعلان عن الجنازة والعزاء.

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الأبنودي عبد الرحمن الأبنودى منى الشاذلي معكم منى الشاذلى

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لأول مرة؛ وصية عبدالرحمن الأبنودي بخط يده في معكم منى الشاذلي

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