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رياضة

غلت أيدينا، لجنة التظلمات تحمل الأندية مسؤولية تداعيات أزمة مباراة القمة 130

درع الدوري المصري
درع الدوري المصري الممتاز، فيتو

أصدرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة الأهلي والزمالك في القمة 130.

أصدرت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، قرارها النهائي في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

 

اعتماد قرار رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس

وجاء القرار باعتبار الأهلي مهزومًا 0/3 وتحمله للغرامات المالية، واعتماد قرار الرابطة الذي صدر يوم 30 مارس الماضي، وبالتالي عدم خصم 3 نقاط أخرى من النادي الأهلي في نهاية الدوري الممتاز.

ورأت لجنة التظلمات أنه لا يجوز الاستئناف على قرارات رابطة الأندية.

 

لجنة التظلمات للأندية “أنتم اللي عملتم كده في نفسكم”

وجاء في حيثيات القرار الذي أصدرته لجنة التظلمات، أنها لم يكن باستطاعتها تعديل قرار رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس، لأن وفق لائحة مسابقة الدوري التي اعتمدتها أندية الدوري مطلع موسم 2024 - 2025، فإن الرابطة قد أعطت نفسها الحق في تقدير القوة القاهرة والظرف الطارئ، وبات لا يجوز الاعتراض على قرارها أو استئنافه أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية وفق ما جاء في نص اللائحة.

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