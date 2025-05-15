الخميس 15 مايو 2025
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رياضة

لجنة التظلمات تكشف سبب رفضها إعادة مباراة القمة

أزمة القمة 130، فيتو
أزمة القمة 130، فيتو

 كشفت لجنة التظلمات التابعة لـاتحاد الكرة المصري، عن سبب رفضها طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام الزمالك في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تم إلغاءها بعد انسحاب الأهلي، واعتبار الزمالك فائزا بها بثلاثة أهداف دون مقابل.

 

سبب رفض لجنة التظلمات طلب الأهلي

 وأوضحت لجنة التظلمات في حيثيات قرارها الذي أصدرته مساء اليوم، أن اللوائج المنظمة لمسابقة الدوري الممتاز لا تعطي الأهلي الأحقية في طلب إعادة المباراة.. وجاء ردها على النحو التالي: 
 

"تظلم الأهلي بإعادة المباراة لا يسانده اللوائح المعمول بها، وكان يجب أن يمتثل لقرار اتحاد الكرة ولا يجوز له الاعتذار خاصة وأنه منذ تاريخ إعلان المباراة لم يتم الاعتراض للرابطة أو الاتحاد، وأن المسؤول الأول عن تعيين الحكام هو اتحاد الكرة وليس رابطة الأندية ولا يوجد في اللائحة ما يعطي الحق للرابطة في ذلك".

لجنة التظلمات، فيتو
لجنة التظلمات، فيتو

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة 130 

أصدرت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، قرارها النهائي في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وجاء القرار باعتبار الأهلي مهزوما 0/3 وتحمله للغرامات المالية، واعتماد قرار الرابطة الذي صدر يوم 30 مارس الماضي، وبالتالي عدم خصم 3 نقاط أخرى من النادي الأهلي في نهاية الدوري الممتاز.

ورأت لجنة التظلمات أنه لا يجوز الاستئناف على قرارات رابطة الأندية.

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