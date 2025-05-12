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ثقافة وفنون

لأول مرة؛ وصية عبدالرحمن الأبنودي بخط يده في معكم منى الشاذلي

أسرة الأبنودي مع
أسرة الأبنودي مع منى الشاذلي؛ فيتو

يكشف برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON" في حلقة الخميس القادم وصية الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، والتي كتبها بخط يده قبيل وفاته، وتركها لزوجته وبناته.

وصية الأبنودي

وتتضمن الوصية التي يكشف البرنامج النقاب عنها لأول مرة في حلقة خاصة مع الإعلامية نهال كمال زوجة الأبنودي، وابنته آية بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيله، رغبة الأبنودي بشأن جنازته وتفاصيل يوم وفاته وكيفية دفنه وتلقي عزاءه، وكيفية الإعلان عن رحيله، ومن هو الشخص الذي لا ينبغي أن يخبروه خوفا عليه من الصدمة.

وتحكي نهال كمال وآية الأبنودي خلال اللقاء جانبا خفيا من تفاصيل عزاء عبدالرحمن الأبنودي والرؤساء والشخصيات العامة الذين تحدثوا معهم بعد وفاة الخال والإعلان عن الجنازة والعزاء.

وتكشف زوجة الأبنودي عن سبب عدم رغبته في إقامة عزاء له في القاهرة، وإقامة العزاء في الإسماعيلية التي أقام فيها آخر سنواته.

وتلقي آية الأبنودي بعضًا من أشعار والدها الشهيرة والتي تميزت في إلقائها خلال السنوات الماضية وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.

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الأبنودي عبد الرحمن الأبنودى منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى

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