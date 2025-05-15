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أمم إفريقيا للشباب، تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بنصف النهائي

منتخب نيجيريا للشباب،
منتخب نيجيريا للشباب، فيتو

أمم إفريقيا للشباب، أعلن أليو زوبير المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 عامًا التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مباراة جنوب إفريقيا في نصف النهائي الأول لكأس أفريقيا للشباب التي تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم (الخميس) على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تشكيل نيجيريا أمام جنوب إفريقيا 

وقد جاء تشكيل منتخب نيجيريا على النحو التالي:

(1) إيفيني هاركورت – (2) أدامو مايجاري – (22) إيمانويل تشوكو - (6) دانييال باميي – (3) أوديناكا أوكورو – (8) سليمان ألابي – (13) ديفين أوليسيه - (7) كلينتون جيفتا – (10) إسحق أيوما – (21) طاهر مايجانا – (9) كباروبو أرييهي.

تشكيل نيجيريا، فيتو
تشكيل نيجيريا، فيتو

تشكيل جنوب إفريقيا أمام نيجيري

 أمام ريموند مداكا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا فقد اختار البدء بتشكيل مكون من:

(1) فليتشر لوي سميتش - (3) نيو رابو - (6) سيفوي ناكوالي - (14) تيلون سميث – (2) سيفيسو تيمبا – (19) - ثاتو سيبايا - (8) جوموليمو كيكانا – (11) كوتلانو ليثلاكو - (15) لازالو ماكو – (13) كجوموتسو  ماديبا - (18) ثابانج ماهلانجو.
 

تشكيل جنوب افريقيا، فيتو
تشكيل جنوب افريقيا، فيتو

كان المنتخب النيجيري الملقب بـ "النسور الخضر" قد تأهل للمربع الذهبي عقب فوزه على نظيره السنغالي بركلات الترجيح ’ أما منتخب جنوب أفريقيا "أماجيتا" فقد تخطى نظيره من الكونغو الديمقراطية بهدف ثابانج مهلانجو بعد شوطين إضافيين.

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أمم أفريقيا للشباب منتخب نيجيريا جنوب أفريقيا آليو زوبير ملعب هيئة قناة السويس ريموند مداكا

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